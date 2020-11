Maradona: el genio bolivariano del fútbol

Por Danny Shaw y William Camacaro

Desde NY y Caracas

Los pueblos combatientes del mundo perdieron ayer a una humilde leyenda. Diego Armando Maradona tenía 60 años. Puede decirse que fue quizás el mejor jugador de fútbol que jamás haya adornado los estadios, un enérgico delantero que combinó habilidades incomparables en su deporte y una inquebrantable franqueza ante la opresión. Las declaraciones públicas de ninguna otra figura deportiva ni su viaje político han captado de la misma forma el impulso del cambio en América Latina.

Los cientos de miles de homenajes que se rinden en todo el mundo en este momento retratan una imagen particular: Maradona en estrecha solidaridad con los mayores líderes progresistas de la ola reformista social abrazada por los pueblos de América Latina, la llamada Marea Rosa. De hecho, Maradona puso al servicio de la revolución bolivariana en América Latina toda su fama, su influencia y sus hábiles piernas. Abrazó a los pueblos de Cuba, Venezuela, Brasil, Bolivia, Nicaragua, Argentina y más, desarrollando amistades profundas con Fidel, Raúl, Lula, Evo, Hugo, Nicolás, Daniel, los Kirchner y muchos más. Maradona fue para la gente de América del Sur lo que Mohamed Alí fue para la América negra.

La guerra de las Malvinas

Nacido en Lanús y criado en la comunidad empobrecida de Villa Fiorito en las afueras de Buenos Aires, el talento del “pibe de oro” desde muy joven le valió contratos millonarios, primero en su tierra natal, y luego en Barcelona y Nápoles.[1] No ajeno a la controversia, “el dios del fútbol”, con su rebelde cabello al natural, era irreverente ante las élites y desafiante hasta la médula. Cuando un jugador español le lanzó epítetos racistas por su ascendencia indígena, Maradona le dio un cabezazo, dando lugar a una reyerta que se transmitió en presencia del rey Juan Carlos, ante cien mil aficionados en el estadio y con media España viéndolo por televisión.

Maradona, que en ese momento tenía 22 años, se radicalizó con el asalto de guerra por las islas Falkland en 1982, protagonizada por Inglaterra contra su tierra natal, conflicto bélico conocido en América Latina como “la guerra de las Malvinas” y “ la guerra del Atlántico Sur ”. Causando una agonía y un trauma incalculables, cientos de soldados murieron en ambos bandos y numerosos veteranos de guerra se suicidaron años después. El Estados Unidos de Reagan afirmó ser un “mediador”, pero se mantuvo fiel a su socio colonial menor, liderado por la ultraconservadora Margaret Thatcher.

Este fue el telón de fondo de la semifinal de 1986 que se presentó entre los dos países, sin relaciones diplomáticas, en el Mundial de Fútbol de Ciudad de México. Argentina era América del Sur y América del Sur era Argentina.

Durante este dramático partido, Maradona anotó un gol astuto donde la cámara lenta muestra que usó ilegalmente su mano para redirigir el balón a la red inglesa. Cuando el equipo inglés lo acusó después del partido en la conferencia de prensa de hacer trampa con la mano, respondió que “debe haber sido la mano de dios”.[2] Los analistas deportivos aplaudieron la picardía o astucia argentina detrás de la maniobra. [3] El segundo gol fue un milagro de la habilidad atlética humana. Maradona hizo una carrera a toda velocidad, comenzando en el lado argentino, lejos del portero inglés, y abriéndose paso por un campo minado de defensores británicos, para ejecutar un gol impactante que pasó a la historia del deporte del fútbol como “el gol del siglo”.[4]

Estos actos heroicos sellaron el destino de Diego como ídolo de las masas en la lucha contra el neocolonialismo.

Vencer a Inglaterra en América Latina era vengarse del enemigo invasor. El campo de fútbol era una extensión del campo de batalla: los arrogantes ingleses fueron expulsados. Esta fue la recuperación simbólica de la dignidad argentina y sudamericana.[5]

“Patria es humanidad”

José Martí escribió que “patria es humanidad”. La relación que Maradona estableció con Cuba fue la plena expresión de las palabras del poeta y líder histórico cubano.

En 2000, un Maradona con sobrepeso y asediado viajó a Cuba para tratar su adicción a las drogas.[6] Fidel Castro lo visitó en sus peores momentos y ayudó a cuidarlo. El presidente cubano se quitó su chaqueta militar y se la dio al paciente. Maradona dijo que adoraba a Fidel porque éste era “genuino y se preocupaba por los problemas humanos que otros ignoraban”.[7] El ídolo caído en desgracia no fue rechazado en La Habana. Fue aceptado, tratado como un ser humano digno, y fue querido. Este momento de curación fue otro de los puntos de entrada de Maradona en la marea de resistencia que fluía por América.

El mismo año, Japón le negó una visa a Maradona debido a leyes estrictas que prohíben el ingreso a cualquier persona que tenga antecedentes de drogas.[8] Hoy, sin embargo, los futbolistas japoneses pasados y presentes rinden homenaje a Maradona.[9]

El frente en la batalla de las ideas

El argentino se enorgullecía del surgimiento de la segunda independencia de América Latina que comenzó el 6 de diciembre de 1998 con la victoria electoral de Hugo Chávez en Venezuela.

En 2005, Tabaré Vázquez del Frente Amplio recibió a George Bush en Uruguay en una maniobra que fue considerada una traición por su partido y la región. Bush estaba promoviendo el ALCA, el Tratado de Libre Comercio de las América. [10] “El “libre comercio” para Maradona y millones de latinoamericanos es en realidad la libertad de Estados Unidos y del capital transnacional para expandir sus tentáculos por el continente.

La Revolución Bolivariana avanzaba en América Latina y había recientemente saldado la deuda externa de Argentina. Hugo Chávez viajó a ese país para impugnar la agenda intervencionista y de libre comercio del líder estadounidense. El río de la Plata dividía a los dos países y a los dos lados de la historia. A la altura de esa ocasión histórica, con Diego a su lado vistiendo una camiseta con el eslogan “Stop Bush”, el líder venezolano cantó “¡El que no brinca es yankee!” Maradona dio crédito también al dicho acuñado por Evo Morales: “El imperio está con la derecha y el fútbol con la zurda”.[11]

Esta fue la batalla de ideas de la que habló Castro.

Un fuerte partidario de la “marea rosa”

Quizás sea difícil apreciar la grandeza de Maradona en un país como EE. UU. cuyas lealtades deportivas se dividen entre el béisbol, el fútbol americano y el baloncesto. En Sudamérica y Europa, el fútbol es el rey. En Nápoles, los restaurantes tienen nichos reservados para colgar ídolos religiosos. Allí junto a ellos está Maradona. El alcalde de esa ciudad italiana ha anunciado que el famoso Stadio San Paolo se rebautizará “Estadio Diego Armando Maradona”, el nombre a una de las personas más queridas de la ciudad.[12]

La prensa más comercial también recuerda al titán del fútbol, pero se aparta conscientemente de sus compromisos políticos. Otros medios acusan a Maradona de ser antiestadounidense. Al igual que el liderazgo político que tanto admiraba, Maradona nunca expresó su ira hacia el pueblo de los Estados Unidos, sino más bien hacia su elite política, que se autodefine como los “alguaciles del condado”.[13]

Durante los años de la Marea Rosa, Maradona fue un habitual en programas de televisión y en mítines con Luiz Inácio Lula da Silva, Daniel Ortega, José “Pepe” Mujica y otras figuras antiimperialistas del continente. Sus tatuajes de Ernesto Che Guevara y Fidel Castro le dieron un nuevo significado a la frase “llevaba sus sentimientos a flor de piel”. Su programa “De Zurda” en TeleSUR en 2014 con Víctor Hugo Morales, el célebre comentarista deportivo uruguayo, combinó humor, análisis deportivo y comentario político izquierdista. El año pasado, luego de una victoria como entrenador en abril, dijo: “Quiero dedicar el triunfo a Nicolás Maduro y a toda Venezuela que está sufriendo, que los sheriffs del mundo, que son los yanquis, que porque tienen la bomba más grande del mundo, se creen que nos pueden llevar por delante. A nosotros no, a nosotros no nos compra ese ‘chirolita’ (títere) que tienen de presidente”.[14]

Quienes tuvieron el honor de conocer a Dieguito lo recuerdan como una persona del pueblo, siempre asequible. Aunque tuvo sus propias luchas personales, nunca vaciló en su compromiso de elevar las voces de los pobres y defender a los desamparados. Ayer, en el cuarto aniversario del fallecimiento de Fidel Castro, uno de sus alumnos y admiradores se unió a él en la eternidad, habiendo dejado tanto, para que todos podamos disfrutar y aprender.

Danny Shaw es investigador senior de COHA. William Camacaro es analista senior.

Artículo traducido por Patricio Zamorano

