Los bosques de Nicaragua y los pueblos indígenas: historia de falsedades y campañas políticas desde EE. UU.

John Perry

Desde Masaya, Nicaragua

Los pueblos indígenas y las selvas tropicales que éstos habitan están amenazados. Todos lo saben. En América Latina especialmente, ONG internacionales como Global Witness y Frontline Defenders cuentan una historia que pareciera cierta: los forasteros están explotando los recursos naturales, los gobiernos son indiferentes o cómplices activos, los pueblos indígenas defienden los bosques y, a cambio, enfrentan la expulsión o la muerte. Pero, ¿qué pasa cuando la vida real es más complicada? En Nicaragua, las ONG locales e internacionales que manejan una agenda política están tergiversando la evidencia sobre los conflictos ambientales.

Nicaragua tiene el área más grande de selva tropical al norte del Amazonas. La atención a menudo se centra en la reserva forestal más grande del país, Bosawás, una región remota en el noreste, cerca de la costa caribeña de Nicaragua. Los dos grupos indígenas principales que viven en la reserva, los mayangna y los miskitu, se benefician del avanzado sistema de autogobierno de Nicaragua para los pueblos indígenas y afrodescendientes. Los grupos son caracterizados por las ONG como defensores del medio ambiente o de los derechos humanos, que tratan desesperadamente de proteger sus tierras forestales contra los asentamientos de colonos que quieren explotar los recursos madereros y minerales, o crear ranchos ganaderos. Según el diario The Guardian[1], el grupo de campaña Global Witness dice que Nicaragua, con 12 defensores ambientales asesinados en 2020, fue “el país más mortífero [del mundo] para los ambientalistas per cápita y uno de los puntos críticos de más rápido deterioro, con más del doble de asesinatos que el año anterior”. Como se puede ver en la lista abajo, una serie de organizaciones internacionales hicieron acusaciones similares sobre Nicaragua en 2020.

Denuncias de ONG internacionales sobre ataques a pueblos indígenas en Nicaragua en 2020

Global Witness (GW) dice que Nicaragua fue “el país más mortífero” del mundo para los defensores del medio ambiente en 2020. [2]

Front Line Defenders (FLD) afirma que “los ataques violentos, los asesinatos (y la violación) de los derechos indígenas y los derechos ambientales a menudo quedan impunes, ya que el gobierno continúa alentando la expansión de la frontera agrícola hacia tierras indígenas” (aunque solo registró dos de esas muertes en 2020) . [3]

La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) publicó un informe sobre “Un año de violencia contra quienes defienden los derechos de los pueblos indígenas mayangna y miskitu”, registrando 13 asesinatos en 2020. Acusa al gobierno de Nicaragua de consentir en el “etnocidio” de los pueblos indígenas [4].

La revisión anual del Grupo Internacional de Trabajo para Asuntos Indígenas (IWGIA) afirma que los pueblos indígenas de Nicaragua “viven en el miedo y la violencia” [5].

CEJIL (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional) dice del pueblo miskitu que “la invasión de [su] territorio y la falta de acción del Estado para remediarlo podría conllevar la desaparición total de las comunidades” [6].

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (IIREHR) advierte sobre un posible etnocidio contra los pueblos indígenas de Nicaragua [7].

Un elemento llamativo de estas acusaciones es la hipérbole de que Nicaragua se caracteriza como “el país más peligroso” para los defensores del medio ambiente y que está involucrado en un “etnocidio”, con el riesgo de la “desaparición completa” de algunos grupos étnicos.

Sin embargo, la evidencia difícilmente respalda tales afirmaciones.

Tomemos los informes anuales de Global Witness [8]. El análisis de este autor de sus estadísticas sobre Nicaragua en 2015 y 2016 mostró que 21 de las muertes citadas estaban relacionadas con disputas territoriales en el noreste de Nicaragua [9]. En 2017, GW informó sobre cuatro muertes de este tipo en su informe anual, y en 2018 ninguna. Se informaron cinco muertes en 2019, pero estas involucraron a una familia en una parte diferente de Nicaragua. En 2020, como se señaló anteriormente, se reportaron 12 muertes, todas de la región que incluye Bosawás. Esto significa que GW ha registrado unas 37 muertes violentas en Bosawás y sus alrededores en seis años, o alrededor de seis muertes por año. Si bien esta violencia es trágica y lamentable, difícilmente equivale a un “etnocidio” dado que hay unos 180 mil miskitu y 30 mayangna, la mayoría viviendo en esta parte de Nicaragua.

Los organismos internacionales se basan en “pruebas” recopiladas por ONG más pequeñas.

¿Qué alimenta esta caracterización exagerada del destino de estos grupos indígenas? Los organismos internacionales enumerados anteriormente rara vez realizan investigaciones detalladas por sí mismos. En cambio, confían en la evidencia supuestamente confiable que les proporcionan organizaciones más pequeñas, de las cuales las claves que cubren la región de Bosawás son el Oakland Institute (una ONG con sede en San Francisco), el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN) con sede en Nicaragua y CALPI (Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas), ambos con oficinas en la costa Caribe. El CALPI no revela información financiera en su sitio web [10], pero está vinculado al International Human Rights Law Group (IHRLG) [11], que está financiado por múltiples fuentes, incluyendo USAID y el National Endowment for Democracy (NED). IHRLG también financia al CEJUDHCAN, e incluso incluye a su directora, Lottie Cunningham, como miembro del personal [12].

Cabe señalar que mientras Lottie Cunningham culpa al gobierno por estos problemas, la mayoría de sus familiares miskitu no están de acuerdo con ella y, en cambio, trabajan para defender su comunidad a través del gobierno [13]. Escribiendo en Covert Action [14], Rick Sterling mostró que el CEJUDHCAN también recibe dinero de USAID. Trabaja en estrecha colaboración con el Instituto Oakland, cuyo “Proyecto de disputa de tierras – Nicaragua” de 237.294 dólares está financiado por la Fundación Howard G. Buffett, que (como señala Sterling) está “interconectada con el establecimiento de la política exterior [estadounidense]”. El resultado clave de este proyecto fue un informe profundamente crítico del tratamiento del gobierno de Nicaragua a los pueblos indígenas y titulado peyorativamente “La revolución fallida de Nicaragua”. [15]

Investigación parcial, investigaciones incompletas

Los estrechos vínculos entre las tres pequeñas ONG y las internacionales le dan a la primera una dudosa credibilidad y significa que su “evidencia” es fácilmente aceptada por organismos intergubernamentales formales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Por ejemplo, el 18 de marzo de 2021, la CIDH celebró una audiencia pública en línea sobre la colonización de tierras indígenas en Nicaragua, la cual fue anunciada con anticipación por el Oakland Institute y claramente planificada en conjunto con ellos [16].

Junto al Oakland Institute, las organizaciones que testificaron fueron CEJIL, el CEJUDHCAN, el CALPI, IIREHR y OMCT. La sesión estuvo presidida por Antonia Urrejola, recién electa presidenta de la CIDH, quien también es miembro del personal de CEJIL. Si bien se invitó al gobierno de Nicaragua a responder a las acusaciones y, en teoría, se pudieron presentar preguntas e informes individuales, en la práctica no se presentó a la sesión ninguna persona que fuera crítica de las pruebas de las ONG (incluidas las preguntas de este autor y otras personas) [17]. ] Más importante aún, no se invitó a participar a ninguno de los representantes electos de las comunidades indígenas pertinentes. El órgano matriz de la CIDH es la Organización de los Estados Americanos (OEA), conocida por seguir una agenda pro Estados Unidos. Efectivamente, tales organismos intergubernamentales, junto con ONG internacionales y locales, muchas de las cuales reciben fondos de agencias gubernamentales de Estados Unidos, forman una grupo de operación estratégica cuando se trata de criticar al gobierno de Nicaragua, grupo que es indiferente a las evidencias que contradicen su postura.

La evidencia en los sitios de los ataques contradice los informes de las ONG

En el caso del supuesto “etnocidio” en Bosawás, la narrativa de estos informes se ve favorecida por la dificultad de reunir pruebas que puedan contradecirlo, debido a la lejanía de la región. Afortunadamente, un escritor e investigador radicado en Nicaragua, Stephen Sefton, ha podido viajar allí dos veces para entrevistar a personas de las respectivas comunidades y funcionarios locales.

Sus entrevistas del año pasado, junto con entrevistas de él y este autor con funcionarios del gobierno de Nicaragua y ganaderos, mostraron que las acusaciones que entonces estaban haciendo el Instituto Oakland y el CEJUDHCAN de que las exportaciones de carne bovina de Nicaragua a los Estados Unidos estaban provocando “etnocidio”, porque los ganaderos estaban expulsando a los pueblos indígenas en Bosawás, eran completamente falsas [18].

Reveal News y PBS Newshour, que habían publicado la historia llamada “carne de conflicto” [19], se vieron obligados a cambiar de posición [20]. Anuradha Mittal, directora del Oakland Institute, recurrió a Twitter para realizar ataques personales contra sus críticos [21].

Las últimas entrevistas de Sefton, realizadas este mes (septiembre de 2021), investigan el peor incidente en lo que va de año, ocurrido el 23 de agosto en un área en lo profundo de la reserva forestal, conocida como Kiwakumbai. Si bien es demasiado pronto para que esto aparezca en los informes anuales de GW y otros organismos, ya ha sido divulgado por el Oakland Institute, el CALPI, el CEJUDHCAN y otra ONG llamada Fundación del Río [22]. A su vez, fue recogido por Associated Press y por ABC News [23]. Según las ONG, “los colonos masacraron al menos a 11 miembros de los pueblos indígenas miskitu y mayangna que vivían en la Reserva de la Biosfera de Bosawás”.

“Los colonos siguen matando a nuestra gente con total impunidad”, dijo Lottie Cunningham de CEJUDHCAN. “El estado ha ignorado nuestras solicitudes de investigar y enjuiciar asesinatos pasados ​​a manos de colonos, y ahora las autoridades se niegan incluso a reconocer que esta masacre tuvo lugar. Esta impunidad garantiza que sucederán más masacres como esta”. El CALPI dijo a AP News que los residentes indígenas fueron atacados “con machetes y pistolas, y torturados. Colgaron sus cuerpos de un árbol”.

La policía, que sí investigó los asesinatos, informó que nueve personas murieron y dos mujeres fueron violadas. Tres sospechosos fueron capturados rápidamente y se busca a otros 11 [24]. Sefton, que viajó al lugar unas dos semanas después, se tardó dos días y medio en realizar el recorrido, a través de un terreno solo accesible a pie o en mula. Su videoreportaje explica que el sitio del ataque fue una mina de oro artesanal, ahora abandonada, operada por un grupo mixto de unos 40 mineros mayangna, miskitu y mestizos o no indígenas (incluidas las víctimas del ataque) [25]. Gente local bien informada le dijo a Sefton que las ganancias de la mina bien podrían haber sido de 7 mil a 10 mil dólares al mes.

El alcalde de Bonanza, Alexander Alvarado Lam, quien acompañó a Sefton, explica que los atacantes fueron identificados por los sobrevivientes como un grupo de personas mayoritariamente mayangna, que estaban exigiendo dinero a los mineros [26].

El hallazgo crucial de Sefton, por lo tanto, es que el ataque fue un incidente intracomunitario cruel y trágico sobre el control de un activo valioso, no un ataque de los colonos a los pueblos indígenas. Entrevistado en su despacho, el alcalde también señala, aunque diplomáticamente, que los forasteros aprovechan hechos violentos para criticar al gobierno, pero no viajan a los territorios indígenas para enterarse de lo que realmente está sucediendo [27]. Y describió los esfuerzos que están realizando las agencias gubernamentales para controlar los asentamientos y la venta ilegal de tierras.

La narrativa de los medios internacionales se basa en falsedades

El alcalde también confirmó a Sefton que uno de los principales ataques denunciados en 2020, en otro asentamiento mayangna llamado Alal, fue igualmente tergiversado por el Oakland Institute en su informe “La revolución fallida de Nicaragua” [28]. En este caso, el ataque fue por colonos, pero fue en venganza por el hecho de que algunos mayangna les habían vendido tierras ilegalmente y no habían cumplido con el acuerdo que habían hecho.

Como informé para FAIR en ese momento [29], y que fue confirmado por el alcalde Alvarado, existe un problema persistente de que algunos indígenas están alentando a los colonos y fomentando la extracción de oro, dañando así la reserva forestal y no protegiéndola. Sin embargo, las víctimas de este ataque fueron categorizadas como “defensores del medio ambiente” en informes de Global Witness y otros grupos internacionales, una historia recogida por Reuters y repetida por medios internacionales como The Guardian y BBC [30].

Lamentablemente, los informes del Oakland Institute, el CEJUDHCAN y el CALPI están plagados de declaraciones deshonestas. Otra del año pasado se refería a un presunto ataque de colonos a una niña, que (como también informó FAIR) fue en realidad un accidente que involucró a familiares [ 31]. El hecho de que esta información errónea ocurra una y otra vez, a pesar de que se revelen las causas reales de los incidentes, muestra que estas organizaciones no buscan la verdad, sino que están comprometidas en una campaña política. Al culpar a los colonos por cada incidente violento, retratar a los pueblos indígenas como invariablemente defensores del medio ambiente y criticar a la policía por no actuar, pueden acusar al Estado de hacer la vista gorda a las acciones de los colonos o incluso alegar que el gobierno está detrás de la violencia. Sin duda el incidente de Kiwakumbai será parte de los informes anuales de ONG internacionales como Global Witness, tergiversando los hechos al señalar una vez más que Nicaragua es “el país más peligroso” para los defensores del medio ambiente.

Como se desprende de esta investigación, y que ya quedó claro a partir de los incidentes del año pasado, la situación real es mucho más compleja y, aunque muy desafortunada, no puede reducirse a una simple historia de violencia contra los habitantes indígenas de los bosques. Por supuesto, se puede y se debe hacer más para proteger Bosawás y otras reservas forestales y a las personas que viven en ellas. Pero utilizar este tema para atacar a un gobierno que ha hecho mucho más que sus predecesores para proteger los derechos indígenas, es poco menos que escandaloso.

John Perry es escritor y vive en Masaya, Nicaragua.

[Crédito de la foto principal: Policía nicaragüense en la reserva de Bosawás. Crédito de la foto: http://www.tortillaconsal.com/]

Fuentes

[1] “Murders of environment and land defenders hit record high,” https://www.theguardian.com/environment/2021/sep/13/murders-environment-land-defenders-record-high

[2] “Last line of defence,” https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/last-line-defence/

[3] https://www.frontlinedefenders.org/en/location/nicaragua

[4] “A year of violence against those defending the rights of the Mayangna and Miskitu Indigenous peoples,” https://www.omct.org/en/resources/urgent-interventions/nicaragua-briefing-conjunto-un-a%C3%B1o-de-violencia-sistem%C3%A1tica-contra-quienes-defienden-los-derechos-ind%C3%ADgenas

[5] “Indigenous peoples in Nicaragua,” https://iwgia.org/en/nicaragua/4237-iw-2021-nicaragua.html

[6] “Report reveals that Attacks against Indigenous Miskitu community in Nicaragua has Put Them at Risk of Disappearance,” https://cejil.org/en/press-releases/report-reveals-that-attacks-against-indigenous-miskitu-community-in-nicaragua-has-put-them-at-risk-of-disappearance/

[7] https://raceandequality.org/nicaragua-2/before-the-iachr-nicaraguas-colonization-policy-exposes-indigenous-peoples-to-ethnocide/

[8] Accessible at https://www.globalwitness.org/en/about-us/global-witness-annual-reports/

[9] “Is Nicaragua really the world’s ‘most dangerous country’ to be an environmental defender?” https://twoworlds.me/latin-america/is-nicaragua-really-the-worlds-most-dangerous-country-to-be-an-environmental-defender/

[10] http://calpi.nativeweb.org/index_english.html

[11] http://www.hrlawgroup.org/

[12] http://www.hrlawgroup.org/about_ihrlg/bios/lottie_cunningham.asp

[13] See https://en.wikipedia.org/wiki/Myrna_Cunningham (Myrna Cunnigham) and https://www.sbs.com.au/nitv/nitv-news/article/2018/01/08/shadows-town-hall-nicaraguas-female-indigenous-mayor-put-women-first (Rose Cunningham)

[14] “How Billion-Dollar Foundations Fund NGOs to Manipulate U.S. Foreign Policy: A Case Study from Nicaragua,” https://covertactionmagazine.com/2021/06/08/how-billion-dollar-foundations-fund-ngos-to-manipulate-u-s-foreign-policy-a-case-study-from-nicaragua/

[15] “Nicaragua’s Failed Revolution: The Indigenous Struggle for Saneamiento,” https://www.oaklandinstitute.org/nicaragua-failed-revolution-indigenous-struggle-saneamiento

[16] “Inter-American Commission on Human Rights to Hold Public Hearing on Colonization of Indigenous Lands in Nicaragua,” https://www.oaklandinstitute.org/iachr-hearing-colonization-indigenous-lands-nicaragua

[17] “Nicaragua Rebuffs Attacks At Human Rights Hearing,” https://popularresistance.org/nicaragua-rebuffs-attacks-at-human-rights-hearing/

[18] “Progressive Media Promoted a False Story of ‘Conflict Beef’ From Nicaragua,” https://fair.org/home/progressive-media-promoted-a-false-story-of-conflict-beef-from-nicaragua/

[19] “In Nicaragua, supplying beef to the U.S. comes at a high human cost,” https://www.pbs.org/newshour/show/in-nicaragua-supplying-beef-to-the-u-s-comes-at-a-high-human-cost

[20] “Nicaragua to crack down on conflict beef,” https://revealnews.org/article/nicaragua-to-crack-down-on-conflict-beef/

[21] https://twitter.com/Mittaloak/status/1338358114140078080

[22] “Violence Against Indigenous Escalates in Nicaragua’s Caribbean Coast,” https://www.oaklandinstitute.org/violence-against-indigenous-escalates-nicaragua-caribbean-coast

[23] “ONG reportan 12 muertos por ataque a comunidad en Nicaragua,” https://apnews.com/article/f27f3969646a08eac16ee7bce43c0927; “12 dead after attacks on Indigenous communities in Nicaragua,” https://abcnews.go.com/International/wireStory/12-dead-attacks-indigenous-communities-nicaragua-79649446

[24] https://www.policia.gob.ni/?p=74763

[25] https://rumble.com/vmk8qf-el-ataque-en-kiwakumbai-bosawas-el-23-de-agosto-2021.html

[26] https://rumble.com/vmiy9z-con-el-alcalde-de-bonanza-en-kiwakumbai.html

[27] https://rumble.com/vmiw8n-ataque-a-mineros-en-kiwakumbai-bosaws-entrevista-con-el-alcalde-de-bonanza.html

[28] “Nicaragua’s Failed Revolution: The Indigenous Struggle for Saneamiento.” https://www.oaklandinstitute.org/nicaragua-failed-revolution-indigenous-struggle-saneamiento

[29] “Progressive Media Promoted a False Story of ‘Conflict Beef’ From Nicaragua,” https://fair.org/home/progressive-media-promoted-a-false-story-of-conflict-beef-from-nicaragua/

[30] “Armed men kill six indigenous Nicaraguans, kidnap 10 in nature reserve raid,” https://www.reuters.com/article/us-nicaragua-violence/armed-men-kill-six-indigenous-nicaraguans-kidnap-10-in-nature-reserve-raid-idUSKBN1ZT2LX; “Massacre leaves six indigenous people dead at Nicaraguan nature reserve,” https://www.theguardian.com/world/2020/jan/30/nicaragua-massacre-six-indigenous-killed-nature-reserve; “Massacre leaves six indigenous people dead at Nicaraguan nature reserve,” https://www.bbc.com/news/world-latin-america-51319198

[31] https://fair.org/home/progressive-media-promoted-a-false-story-of-conflict-beef-from-nicaragua/