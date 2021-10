Estados Unidos extrajo a Alex Saab de Cabo Verde sin orden judicial ni tratado de extradición

Por Dan Kovalik

Desde Pittsburg, Pensilvania

El 16 de octubre pasado, el empresario colombiano y enviado especial venezolano Alex Saab fue, en la práctica, secuestrado por segunda vez, primero por Cabo Verde bajo presión de Washington, y ahora por Estados Unidos, en flagrante violación del derecho internacional.

Durante casi un año y medio, Saab había estado encarcelado en la nación insular de Cabo Verde, a 400 millas de la costa noroeste de África en el Atlántico. Como explica un artículo de Bloomberg, “Saab fue detenido el 12 de junio [2020] cuando el avión privado en el que viajaba de Venezuela a Irán hizo una parada de combustible en la isla caboverdiana de Sal”. [1] Lo que Bloomberg no menciona es que el avión de Saab se vio obligado a aterrizar en Cabo Verde porque otras dos naciones cercanas en África continental, aparentemente bajo presión de Estados Unidos, le negaron el ingreso.[2]

No hay tratado de extradición y no hubo orden de Interpol

La captura de Saab se realizó sin ninguna base legal. Si bien Washington convenció a Cabo Verde de que retuviera a Saab con el pretexto de que Estados Unidos quería extraditarlo por presuntos delitos, el país norteamericano no tiene ningún tratado de extradición con Cabo Verde.[3] Además, aunque las autoridades de Cabo Verde afirmaron que Saab fue detenido de conformidad con una notificación válida de Interpol, un tribunal regional de Nigeria determinó que la detención tuvo lugar antes de que se emitiera la notificación de Interpol, lo que generó grandes preocupaciones sobre la validez legal de la detención y el encarcelamiento de Saab.[4]

La ONU también exigió la suspensión de la extradición

De hecho, esa corte regional llamada Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), dictaminó explícitamente que “Saab debería ser liberado porque fue detenido antes de que se emitiera la alerta roja”. [5] Como explica Reuters , “las decisiones de ese tribunal son definitivas y vinculantes según un protocolo de 1991”.

Y después, el 8 de junio de 2021, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió una decisión de medidas preliminares que exigían que la extradición de Saab fuera suspendida y que Saab, que sufre de cáncer, tuviera la atención médica necesaria, y que ha sido negada en Cabo Verde.[6]

El 28 de septiembre de 2021, la Asociación de Abogados de África emitió una declaración exigiendo “la liberación inmediata e incondicional del embajador Alex Saab, el respeto a la Corte de la CEDEAO y al Estado de derecho en África por parte de Cabo Verde y todos los gobiernos e instituciones de África”. Agregaron que “el Colegio de Abogados seguirá exigiendo el respeto de las obligaciones de los tratados y la independencia del poder judicial en África ”. [7]

A pesar de lo anterior y de la abrumadora oposición a la extradición de Saab entre la ciudadanía de Cabo Verde, el Tribunal Constitucional de ese país aprobó la extradición de Saab a los Estados Unidos en septiembre de este año. [8] En pocas palabras, Saab fue secuestrado en Cabo Verde hace casi un año y medio, y allí estuvo detenido, hasta su “extradición” a Estados Unidos el 16 de octubre, a pesar de la falta de un tratado de extradición válido y una orden de arresto válida.

Si bien las acusaciones en su contra son muy controversiales, lo que no está en duda es que Washington está detrás de su persecución. Y también está claro que Estados Unidos está interesado en Saab, no por ningún presunto delito, sino porque él puede tener la clave de la capacidad de Venezuela para eludir las mortales sanciones unilaterales e ilegales de Washington.

En primer lugar, las acusaciones contra Saab implican una supuesta malversación de programas de alimentos y vivienda en Venezuela. Teniendo en cuenta que EE.UU. está sancionando al país en un intento de, inter alia, socavar la capacidad de Venezuela para mantener este tipo de programas, es claramente evidente que Washington no tiene preocupaciones reales bona fide acerca de alguien supuestamente aceptando sobornos sobre esos programas. Además, según las doctrinas judiciales establecidas en los Estados Unidos, es Venezuela quien, en primera instancia, tiene derecho a tratar de enjuiciar los delitos cometidos dentro de su propia jurisdicción interna.

Sanciones contra Irán: los motivos reales de Estados Unidos para hostigar al embajador Saab

Bloomberg explica que Alex Saab se dirigía a Irán para negociar el intercambio de oro venezolano por suministros de gasolina, que son muy necesarios.[9] Debido a las sanciones de Estados Unidos, la nación rica en petróleo de Venezuela no puede obtener los productos químicos y los suministros necesarios para refinarlo y convertirlo en gasolina, que el país necesita para generar electricidad y transportar mercancías por todo el país. Además de la gasolina, Saab también estaba intentando negociar la compra de alimentos, medicinas y otros suministros críticos que también escasean en Venezuela debido a las sanciones de Estados Unidos.[10]

Así lo explica Alena Douhan, relatora especial de la ONU sobre el uso unilateral de medidas coercitivas contra el ejercicio de los derechos humanos:

“El endurecimiento de las sanciones que enfrenta el país desde 2015 socava (…) la capacidad del Estado para mantener infraestructura e implementar proyectos sociales. Hoy, Venezuela enfrenta una falta de maquinaria necesaria, repuestos, electricidad, agua, combustible, gas, alimentos y medicinas. Los activos venezolanos congelados en bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal ascienden a 6 mil millones de dólares. Según se informa, la compra de bienes y los pagos por parte de empresas públicas están bloqueados o congelados.

Se ha informado que la red eléctrica puede funcionar a menos del 20 por ciento de su capacidad en la actualidad.

Se estima que el 90% de los hogares están conectados al sistema nacional de distribución de agua. Sin embargo, numerosos hogares informan cortes frecuentes debido a cortes de electricidad que afectan las bombas de agua y el mantenimiento de la infraestructura, y debido a la escasez de personal de mantenimiento calificado. [11]

Parece que la propia habilidad de Alex Saab para ayudar a Venezuela a sortear estas sanciones, sanciones que Alena Douma señala que son ilegales según el derecho internacional, es la verdadera razón del interés de Washington en que lo detengan y extraditen.[12]

Como explica el New York Times, si bien Estados Unidos ha presentado vagos cargos de “lavado de dinero” contra Saab, “los partidarios de la línea dura en los departamentos de Justicia y Estado, incluido Elliot Abrams, el enviado especial del Departamento de Estado para Irán y Venezuela”, querían garantizar la detención continua de Saab en Cabo Verde para que no perder “la oportunidad de castigar al señor [Nicolás] Maduro”. Según continúa el Times, “los meses de detención del señor Saab han despojado a Maduro de un aliado y operador financiero importante en un momento en que menos países están dispuestos o pueden acudir en ayuda de Venezuela. Si el señor Saab coopera con los funcionarios estadounidenses, podría ayudar a desenredar la red de apoyo económico de Maduro y ayudar a las autoridades a presentar cargos contra otros aliados del gobierno venezolano”. [13]

¿Y cómo aseguró Estados Unidos el cumplimiento de Cabo Verde en todo esto? Ha utilizado un enfoque del “palo y la zanahoria”. La “zanahoria” es significativa: la ayuda financiera de EE.UU. para el desarrollo económico de la nación isleña. En septiembre de 2020, la embajada de Estados Unidos en Cabo Verde anunció que “el gobierno de Estados Unidos invertiría 1,5 millones de dólares en Cabo Verde para apoyar los esfuerzos del país para mitigar la crisis económica causada por la pandemia del COVID-19”. [14] Y en junio de 2021, la embajada anunció un plan para construir una nueva embajada de Estados Unidos adyacente al palacio de gobierno:

“Este año, el 4 de julio marcará un nuevo capítulo en la historia de Cabo Verde-Estados Unidos, ya que los representantes de ambos países dedicarán 4,5 hectáreas de terreno adyacente al Palacio de Gobierno en Praia como el sitio para una nueva embajada de Estados Unidos. Este emocionante y esperado proyecto representa una inversión de más de 400 millones de dólares por parte del gobierno de EE. UU. en la relación bilateral, y 100 millones de dólares de ese total van directamente a la economía de Cabo Verde, beneficiando a las empresas y contratistas locales y creando decenas de empleos en la construcción”. [15]

El “palo” es el despliegue de la antigua “diplomacia de lanchas cañoneras”, un término acuñado por el presidente Teddy Roosevelt. Como explica el New York Times, Estados Unidos ha anclado el crucero militar “San Jacinto” de la Armada frente a la costa de Cabo Verde para asegurarse de que Saab no escapara. Si bien los funcionarios estadounidenses afirmaron que lo estaban haciendo en respuesta a las “amenazas” de Venezuela de tomar todas las medidas necesarias para proteger los derechos humanos de Saab, la presencia de crucero militar parecía calculada tanto para asegurar que el gobierno de Cabo Verde no lo pensara dos veces como para evitar algún intento de rescate por parte de Venezuela o su aliado Irán.[16]

El caso de extradición de Saab se encuentra actualmente ante el Tribunal de Apelaciones del 11° Circuito, que debe decidir si EE.UU. tiene atribuciones para la extradición de Saab bajo la ley estadounidense e internacional. Es bastante revelador que la fiscalía estadounidense haya pospuesto dos veces la audiencia inicial en la que debía presentar pruebas y argumentos a favor de la extradición. Y ha pedido un tercer aplazamiento. [17]

EE.UU. extrajo a Saab de Cabo Verde sin una resolución judicial

En defintiva, las autoridades estadounidenses, el 16 de octubre de 2021, en lugar de esperar a que el 11° Circuito decidiera sobre el fondo del caso, caso que seguramente perderían, han secuestrado a Saab por segunda vez, sacándolo de Cabo Verde en un avión con destino a Estados Unidos sin una resolución judicial. No es casualidad que este secuestro se haya producido, además, la víspera de las elecciones presidenciales en Cabo Verde que llevaron al poder a un nuevo líder opuesto al maltrato de Saab por parte de Washington.

Alex Saab se encuentra ahora en una prisión federal en Miami. Se trata de una flagrante violación de la legislación nacional e internacional de los Estados Unidos. Además, esto ya ha tenido enormes repercusiones internacionales, con el gobierno de Venezuela suspendiendo las conversaciones programadas con la oposición en respuesta a esta crisis.

Las acciones de Estados Unidos y Cabo Verde contra Alex Saab han asestado un duro golpe al derecho internacional y a la seguridad de los diplomáticos en todo el mundo. Establece el peligroso precedente de que un individuo, y especialmente un diplomático extranjero, puede ser capturado y detenido sin orden judicial y luego “extraditado” a los Estados Unidos sin un tratado de extradición válido y sin una autorización judicial.

Este tipo de acción socava el estado de derecho y, de hecho, establece “el imperio de la jungla” en el que países poderosos como EE. UU. pueden simplemente ignorar los derechos de las personas al debido proceso y a la libertad de detenciones arbitrarias para intimidar a países en desarrollo como Venezuela.

Dan Kovalik es profesor de Derechos Humanos Internacionales en la Facultad de Derecho de la Universidad de Pittsburgh y es uno de los investigadores asociados de COHA.

William Camacaro es analista sénior de COHA y proporcionó asistencia en la investigación y la redacción de este artículo.

