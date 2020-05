Nueva información: Guaidó era el “comandante en jefe” de fallida operación mercenaria contra Venezuela

Análisis

Por Patricio Zamorano

From Washington DC

Nueva información difundida esta semana revela que Juan Guaidó estaba designado como “comandante en jefe” de la operación de mercenarios que fracasó rotundamente la semana pasada en las costas venezolanas. El contrato extendido, que es la base del Acuerdo General de Servicios ya conocido, fue publicado por el Washington Post[1].

En este nuevo documento se confirma lo que antes había señalado el mercenario y dueño de SilverCorp Inc, Jordan Goudreau, a los medios de comunicación. Que la intención era “planear y ejecutar una operación para capturar, detener, remover a Nicolás Maduro (de ahora en adelante, “Objetivo Primario”), remover el actual régimen e instalar al reconocido presidente de Venezuela Juan Guaidó”.

El documento detalla completa información sobre el dinero que sería invertido (212 millones de dólares), y los pagos y comisiones que recibiría SilverCorp desde el equipo de Guaidó, que incluye a Juan José Rendón, Sergio Vergara y el abogado Manuel Retureta.

El documento explica además el pago de garantía de 1.5 millones de dólares que Goudreau ha venido reclamando públicamente desde la fallida operación el domingo 3 de mayo pasado.

Lo que no se ha dicho: el operativo se publicó 2 días antes del ataque

Hay un detalle importante también que la prensa mundial no ha analizado. Un artículo de AP donde detalla los preparativos previos del ataque fue publicado el viernes 1 de mayo[2], dos días antes del intento de invasión lanzado desde Colombia. La nota revela con lujo de detalles la presencia de estos grupos paramilitares (desertores de las fuerzas armadas y policía venezolanas) en Colombia, y explica cómo esta operación había sido un fracaso y abortada. Nombra claramente a Jordan Goudreau, incluye un perfil del mercenario, y muchos detalles de lo que sería el ataque. Ninguna autoridad colombiana o estadounidense se movilizó para neutralizar los campamentos paramilitares ilegales.

Este documento parece confirmar que Goudreau, al verse descubierto por la prensa, procedió de todas formas con el ataque, poniendo en riesgo de forma irresponsable la vida de los involucrados. Demuestra, además, que ni las autoridades de inteligencia estadounidenses, ni la policía colombiana, ni el propio equipo de Guaidó hicieron nada por impedir el ataque.

Se pueden extrapolar dos razones para ello: dejar que la operación siguiera, sin comprometerse con SilverCorp directamente, para ver las consecuencias reales del operativo (éxito o fracaso); o exponer al gobierno de Maduro a crítica mundial si se producían víctimas fatales de uno u otro bando. Lo cierto es que todos los escenarios “por encima y por debajo de la mesa” en las propias palabras de Rendón a CNN fueron discutidos extensamente por Guaidó y sus asesores en sus objetivos de derrocar ilegalmente a Maduro. Rendón dijo a CNN en Español que “se analizan todos los escenarios: alianzas con otros países, acciones propias, alzas de personas desde adentro, de los militares que están allá, uso eventual de actores que estaban fuera, militares retirados. Todos esos escenarios, como bien lo dijo el presidente, estamos analizando cosas por encima y por debajo de la mesa, se hicieron”.[3]

Guaidó era el líder de las operaciones

Pero el tema más importante de esta historia, y que el Washington Post ni siquiera menciona en su artículo, es lo que se describe en la página 39 del contrato.

Bajo el título “ANEXO N: CADENA DE MANDO”, el documento incluye lo siguiente:

La cadena de mando de esta operación será según lo descrito:

Comandante en Jefe – Presidente Juan Guaidó Supervisor General del Proyecto – Sergio Vergara Jefe de Estrategia – Juan José Rendón Comandante en terreno – Por determinar

La página tiene firmas de los asesores de Guaidó y un gran cuadro negro que oculta seguramente información comprometedora para SilverCorp.

Después de la negación, se cambia a reconocimiento selectivo

Las pruebas son tan contundentes, que el equipo de Guaidó ha decidido cambiar de estrategia. La primera reacción de Guaidó fue negar que estuviera involucrado en el desastroso operativo[4], que le costó la vida a 8 mercenarios ex militares venezolanos, y la captura de numerosos paramilitares, incluyendo dos ex soldados de EEUU. La negación dio camino a reconocer públicamente esta semana el involucramiento del equipo de Guaidó, pero intentando desacreditar a SilverCorp como que había actuado por su cuenta. Sin embargo, Rendón reconoció que él le había pagado los 50 mil dólares a la empresa mercenaria de Florida[5] y que su firma en los documentos es legítima.

La gran pregunta es cuál va a ser la reacción de la justicia de Estados Unidos y Colombia. Hasta ahora no ha habido ningún arresto , pese a que todos los detalles del operativo y las ilegalidades cometidas son clarísimas e irrefutables.

En los próximos días se hará claro si los gobiernos de Trump y Duque en Colombia optan por una estrategia de impunidad. Este escándalo sin duda debilita de manera importante la política ilegal de sanciones y campaña sucia desarrollada por la oposición dura venezolana que ha roto con la estrategia de diálogo que otros sectores antichavistas llevan adelante en Caracas.

Notas al pie de página

[1] “From a Miami condo to the Veenzuelan coast, how a plan to ‘capture’ Maduro went rogue”, https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/from-a-miami-condo-to-the-venezuelan-coast-how-a-plan-to-capture-maduro-went-rogue/2020/05/06/046222bc-8e4a-11ea-9322-a29e75effc93_story.html

[2] “Ex-Green Beret led failed attempt to oust Venezuela’s Maduro”, https://apnews.com/79346b4e428676424c0e5669c80fc310

[3] “J.J. Rendón habla sobre la Operación Gedeón en Conclusiones de CNN en Español”, https://cnnespanol.cnn.com/2020/05/07/j-j-rendon-habla-sobre-la-operacion-gedeon-en-conclusiones-de-cnn-en-espanol/

[4] “Guaidó niega vínculos con intento de invasión en Venezuela”, https://www.chicagotribune.com/espanol/sns-es-coronavirus-guaido-niega-vinculo-intento-invasion-venezuela-20200505-uiditc4i6nbdda3nyx24n26zee-story.html

[5] “ J.J. Rendón habla sobre la Operación Gedeón en Conclusiones de CNN en Español”, https://cnnespanol.cnn.com/2020/05/07/j-j-rendon-habla-sobre-la-operacion-gedeon-en-conclusiones-de-cnn-en-espanol/