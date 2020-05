El Brasil de Bolsonaro, ¿a la deriva?

[12] Marielle Franco era concejal en Río de Janeiro y las investigaciones apuntan a la motivación política en su asesinato, ya que tuvo un papel destacado contra las acciones de las milicias (organizaciones criminales paramilitares) en la ciudad. “Revelação do Intercept coloca família Bolsonaro no caso Marielle (novamente)”, https://revistaforum.com.br/blogs/ocolunista/revelacao-do-intercept-coloca-familia-bolsonaro-no-caso-marielle-novamente/

[8] “Leia a íntegra comentada do depoimento de Moro à PF com acusações contra Bolsonaro”, https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/leia-a-integra-do-depoimento-de-moro-a-pf-com-acusacoes-contra-bolsonaro.shtml

Se sabe que el ala militar es uno de sus anclajes, pero no se sabe por cuánto tiempo. Hay más dudas sobre lo que está “podrido en este reino” y sobre el hecho de que, si en efecto el país no está a la deriva, entonces quién está realmente a cargo de este barco…

En medio de innumerables palabrotas y maldiciones, Bolsonaro ataca a los gobernadores de São Paulo y Río de Janeiro, debido a las medidas de aislamiento adoptadas en estos estados. En el Ministerio del Medio Ambiente, la orden es aprovechar que la atención de los medios se centra en COVID-19 para “pasar el ganado”, es decir, hacer que las leyes de preservación de áreas medioambientales sean más flexibles. El ministro de Economía, Paulo Guedes, muestra prisa en la venta del Banco do Brasil. Mientras que el ministro de Educación, Abraham Weintraub, ataca a los ministros que en su concepción no apoyan al gobierno. También dice que los ministros de la Corte Suprema son vagabundos que “deberían ser arrestados”. [13]

El eje del escándalo es Fabrício Queiroz, ex asesor parlamentario y policía militar, quien manejó R$1,2 millones (aproximadamente $230 mil dólares) entre enero de 2016 y enero de 2017, según el informe del COAF (Consejo para el Control de Actividades Financieras). Un cifra de dinero atípica para quienes ejercen estas funciones. En una de estas transacciones, el ex asesor envió un cheque por R$24,000 (cerca de $4.500 dólares) a la Primera Dama Michele Bolsonaro. [11] Este hecho y el nombre de Fabrício Queiroz no son nuevos y han estado cerca de la familia Bolsonaro. Ese es también el caso del asesinato de la concejal Marielle Franco y su conductor Anderson Gomes. Algunos hechos, hasta ahora poco claros, relacionan a la familia Bolsonaro con los nombres involucrados en la muerte de Marielle Franco. [12]

El caos también está instalado en el Ministerio de Salud. Después de la partida del ministro Luiz Henrique Mandetta, su reemplazo Nelson Teich permaneció en el cargo poco menos de un mes. Su paso por el ministerio tuvo como episodio más significativo su asombro frente a la prensa cuando se le preguntó sobre la ordenanza publicada por la Presidencia de la República, que autorizaba la reapertura de servicios que se consideran “esenciales”, como peluquerías, salones de belleza y gimnasios. El ministro no tenía conocimiento de la ordenanza, y dió la demostración más clara de la existencia de autoridades del gobierno de Bolsonaro que no saben lo que realmente están haciendo en el puesto. [5]

