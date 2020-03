COHA expresa su profunda preocupación por la reelección de Almagro al mando de la OEA

Almagro, en una muestra de la disminución de su legitimidad, sólo logró 24 votos, cuando en 2015 había obtenido unánimes 33 sufragios (menos Cuba, que no participa activamente). EEUU ejerció un fuerte lobby en su favor, e incluso presionó al candidato peruano Hugo de Zela, a que abandonara la competencia para no afectar la opción de Almagro [10] .

La sesión se realizó sin prensa, e incluso sin aceptarse la presencia de la otra candidata, la ex canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa. La ex ministra de relaciones exteriores agradeció el apoyo de 10 países a su candidatura, lo que demuestra “que existe otra visión política de lo que sucede en nuestro continente y del rol que debe desempeñar la OEA” y que “es posible construir una propuesta alternativa a un discurso, una visión y una práctica que se pretende imponer como única e incuestionable”.

En el caso de Bolivia, Almagro procedió a legitimar el Golpe de Estado contra el Presidente Evo Morales, y ratificó los informes inexactos, manipulados y estadísticamente errados emanados de una observación electoral que no respondió a los llamados del propio Morales a repetir las elecciones. Almagro no denunció la violencia opositora, que quemó casas de autoridades de gobierno, secuestró a parientes de congresistas y ejerció violencia constante contra los simpatizantes de Morales.

Almagro no se ha expresado nunca en contra de las sanciones ilegales de Estados Unidos contra Venezuela y Cuba, y nunca ha defendido el voto mayoritario de Naciones Unidas contra el bloqueo económico de EEUU contra la isla cubana. La OEA de Almagro no ha tenido ningún rol constructivo en las distintas iniciativas de diálogo Venezuela-Oposición que se han creado estos años, donde sí han participado El Vaticano y numerosos gobiernos y autoridades europeas y americanas. Rompiendo toda la institucionalidad democrática continental, llegó incluso a llamar a la intervención militar en Venezuela [1] .

