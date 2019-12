Chile y violación a los derechos humanos: la responsabilidad del Gobierno de Piñera

[8] Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Zambrano Vélez et al. v. Ecuador (Fondo, Reparaciones y Costas). Sentencia del 04 de Julio de 2007, Series C N° 166.

Estas acciones y seguimientos indudablemente no agotan todas las medidas a tomar en materia de derechos humanos en Chile, pero sirven de guía para todos quienes entienden que la implementación de un nuevo marco jurídico-institucional en el país a través de una nueva Constitución, no puede en ningún caso olvidar los acontecimientos que llevaron a este momento histórico.

Este último punto es relevante, dado que la regulación de los Estados de Emergencia en los distintos países tiene un límite claro retratado en los tratados internacionales de derechos humanos que ha suscrito Chile. La Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) posibilita que los estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) puedan adoptar disposiciones que suspendan algunas libertades de las personas “en el caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte” (Artículo 27 N°1 CADH), siempre y cuando esta medida no contravenga el derecho internacional, no se funde en alguna discriminación en razón de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social, y que en ningún caso suspenda las libertades y garantías establecidas en el Artículo 27 N°2 de dicho cuerpo normativo. Algunas de estas libertades y garantías que no se pueden suspender en ningún caso son: el derecho a la vida; el derecho a la integridad personal; el principio de legalidad y retroactividad; la libertad de conciencia y de religión, los derechos del niño, los derechos políticos y las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

A modo de resumen, el Informe en Derecho establece por una parte que las competencias que el Presidente puede delegar en el Jefe de la Defensa Nacional no fueron debidamente delegadas en el Decreto que establece el Estado de Emergencia Constitucional, por lo que esa autoridad militar no estaba habilitada para restringir de modo alguno las libertades de locomoción y reunión que autoriza la Constitución de Chile. Dicho de otro modo, sin la delegación debida, el Presidente es el único autorizado para adoptar las medidas que la Constitución le reserva exclusivamente. Entre estas medidas se encuentra los toques de queda, los cuales fueron dictados por los respectivos jefes de la Defensa Nacional, sin la autoridad ni la competencia para ello.

