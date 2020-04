Bolsonaro, el coronavirus y la crisis democrática en Brasil

[11] “General Heleno diz que Congresso faz chantagem para ficar com R$30 bi do orçamento”, https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/02/general-heleno-diz-que-bolsonaro-e-alvo-de-parlamentarismo-branco-na-discussao-sobre-orcamento.shtml

[10] “Caiam na real: governadores e prefeitos oferecem esmolas com dinheiro alheio, diz Presidente do BB”, https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,caiam-na-real-governadores-e-prefeitos-oferecem-esmolas-com-dinheiro-alheio-diz-presidente-do-bb,70003257728

Actualmente, estamos presenciando, si no una inversión, una relativización del control civil de las Fuerzas Armadas, necesario en un régimen democrático. El Poder Ejecutivo está rodeado de nombres decorados con rangos militares, en la vicepresidencia y en 8 de los 22 ministerios, con acciones impregnadas de discursos nostálgicos en relación con el pasado dictatorial del país. La no beligerancia política que los militares deben respetar, está dando lugar a su politización, a veces con la confrontación directa con instituciones democráticas, como demostró la declaración del general Augusto Heleno refiriéndose al Congreso Nacional como “chantajista”. [11] También se aprecia esto en el rol de que los militares están adquiriendo como garantes del equilibrio de instituciones públicas, como ocurrió en lo mencionado anteriormente, cuando las fuerzas armadas presionaron para que el ministro de salud permaneciera en el cargo y así mantener las políticas públicas contra la pandemia.

El presidente brasileño continúa actuando como si estuviera en una plataforma electoral, como un candidato que agita a sus seguidores. Ahora está atrapado por los indicadores económicos, que ya no muestran signos fuertes de crecimiento, y que pueden provocar una crisis debido a los efectos de la pandemia. A esto se suma su preocupación por permanecer en el poder y su sueño de ser reelegido. Con la postura habitual de quien no posee la dimensión real de responsabilidad que requiere su posición, Jair Bolsonaro recurre a discursos antisistémicos, dramas de persecución e ideas extremistas para exacerbar conflictos y tratar desesperadamente de mantener el apoyo de sus seguidores y su autoridad, cada vez más cuestionada.

